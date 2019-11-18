ДБР скерувало до ГПУ проект підозри Порошенку

Державне бюро розслідувань (ДБР) скерувало до Генеральної прокуратури України (ГПУ) проект повідомлення про підозру п’ятому президенту України Петру Порошенку. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Проект підозри підготовлено в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливого неправомірного впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя у березні-травні 2019 року.

"У документі іде мова про підозру п’ятого президента України у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 109 (дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені особою, яка є представником влади, або повторно, або організованою групою, або з використанням засобів масової інформації, - ред.) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, - ред.) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

"Крім цього, слідчі ДБР направили до прокуратури проєкт подання до Верховної ради України про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності п’ятого президента України, який є чинним народним депутатом України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ДБР проводило обшуки на телеканалі "Прямий". Розслідування стосувалось можливих зловживань п'ятого президента України Петра Порошенка під час купівлі-продажу телеканалу.