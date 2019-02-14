ДБР почне розслідування проти Супрун за втручання у діяльність суду

Печерський райсуд зобов'язав ДБР своєю ухвалою почати розслідування

Печерский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований открыть уголовное производство в отношении исполняющей обязанности министра здравоохранения Уляны Супрун за вмешательство в деятельность суда. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Судебно-юридическую газету".

Такое решение суд принял 13 февраля 2019 года.

"Печерский районный суд Киева своим определением обязал уполномоченных служебных лиц Государственного бюро расследований внести в ЕРДР сведения о совершении уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 376 Уголовного кодекса Украины и начать досудебное расследование в отношении и. о. министра здравоохранения Уляны Супрун", - сообщает издание.

Отмечается, что данная статья Уголовного кодекса предусматривает наказание за вмешательство в любой форме в деятельность судьи с целью помешать выполнению им служебных обязанностей или добиться вынесения неправосудного решения. Часть 2 данной статьи предусматривает те же действия, совершенные с использованием служебного положения.

Подчеркнем, что уполномоченное лицо госбюро будет обязано в течение 24 часов с момента внесения таких сведений представить заявителю извлечение из ЕРДР.

Напомним, судья Окружного административного суда Киева Сергей Каракашьян в четверг в 12.00 огласит решение по ходатайству правительства об отмене временного запрета Уляне Супрун выполнять обязанности министра здравоохранения.

Как писало РБК-Украина, 5 февраля 2019 года суд запретил Супрун совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения. Такое решение было принято по итогам рассмотрения иска нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

Добавим, Кабмин 13 февраля принял распоряжение, которое позволяет Супрун выполнять обязанности главы Минздрава, в частности, подписывать документы по распределению лекарств и вакцин.