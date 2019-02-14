ДБР почне розслідування проти Супрун за втручання у діяльність суду

Фото: Уляна Супрун (Віталій Носач/РБК-Україна)

Печерський райсуд зобов'язав ДБР своєю ухвалою почати розслідування

Печерський районний суд Києва зобов'язав Державне бюро розслідувань відкрити кримінальне провадження щодо виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун за втручання у діяльність суду. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Судово-юридичну газету".

Таке рішення суд прийняв 13 лютого 2019 року.

"Печерський районний суд Києва своєю ухвалою зобов'язав уповноважених службових осіб Державного бюро розслідувань внести в ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 376 Кримінального кодексу України і почати досудове розслідування у відношенні в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун", - повідомляє видання.

Відзначається, що дана стаття Кримінального кодексу передбачає покарання за втручання у будь-якій формі в діяльність судді з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язків або добитися винесення неправосудного рішення. Частина 2 цієї статті передбачає ті ж дії, вчинені з використанням службового становища.

Підкреслимо, що уповноважена особа держбюро буде зобов'язана протягом 24 годин з моменту внесення таких відомостей уявити заявнику витяг з ЄРДР.

Нагадаємо, суддя Окружного адміністративного суду Києва Сергій Каракашьян у четвер о 12.00 оголосить рішення за клопотанням уряду про скасування тимчасової заборони Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я.

Як писало РБК-Україна, 5 лютого 2019 року суд заборонив Супрун здійснювати будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров'я. Таке рішення було прийнято за підсумками розгляду позову нардепа від Радикальної партії Ігоря Мосійчука.

Додамо, Кабмін 13 лютого прийняв розпорядження, яке дозволяє Супрун виконувати обов'язки глави МОЗ, зокрема, підписувати документи з розподілу ліків і вакцин.