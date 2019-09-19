ДБР почало розслідувати можливі загрози Портнова на адресу прокурора

Державне бюро розслідувань (ДБР) початок розслідування можливих загроз колишнього першого заступника глави Адміністрації президента Андрія Портнова прокурору Генеральної прокуратури Олександру Божку. Цю інформацію підтвердив начальник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк, передає РБК-Україна з посиланням на "Українські новини".

Горбатюк підтвердив, що відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесла Генпрокуратура, а розслідування доручено ДБР.

"Так, таке кримінальне провадження реєструвалося і прямувало в ДБР. Можливо, воно вже закрито або передано в поліцію", - сказав він.

Процесуальне керівництво кримінальних виробництвом здійснювала Генеральна інспекція Генпрокуратури.

Як заявляє видання, невдоволення Портнова викликало те, що прокурор тривалий час відмовлявся закривати кримінальне провадження проти нього. У підсумку, справа була закрита прокурором лише на початку вересня.