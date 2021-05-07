ДБР почало розслідування через смерть рятувальника у Ніжині, в якого не розкрився парашут
Державне бюро розслідувань почало слідство, щоб встановити обставини смерті рятувальника під час стрибків із парашутом у Ніжині Чернігівської області. Відкрите кримінальне провадження.
Про це повідомили у прес-службі ДБР.
Подія сталася під час проведення планових стрибків з парашутом 6 травня. Загинув інструктор-рятувальник спеціального авіаційного загону ДСНС України у Ніжині.
За попередньою інформацією, стрибки виконували 10 службовців ДСНС з висоти 150 метрів з вертольота Мі-8МТ. Під час виконання стрибку в інструктора-рятувальника виникли проблеми із повноцінним розкриттям куполу парашуту, внаслідок чого чоловік загинув.
Слідчі ДБР відкрили кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 416 КК України – порушення правил польотів або підготовки до них.
РБК-Україна вже писало, що загиблим був прапорщик, інструктор пошуково-рятувальної служби Андрій Хіміч 1986 року народження.
Раніше в Одеській області при патрулюванні кордону на озері перекинувся човен з прикордонниками. Один з прикордонників загинув.