ДБР у Львівській обл. затримало на хабарі начальника патрульної поліції

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань (ДБР), розташованого у місті Львові, затримали на хабарі начальника сектору реагування патрульної поліції Сколівського відділення поліції Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

За даними слідства, начальник сектору патрульної поліції вимагав від громадянина неправомірну вигоду у розмірі 2,5 тис. доларів. За ці кошти керівник підрозділу патрульної поліції обіцяв не притягувати водія до кримінальної відповідальності за фактом вчинення дорожньо-транспортної пригоди (ДТП).

Службову особу затримали за оперативного супроводження працівників Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ у Львівській області.

Фото: затримання хабарника (dbr.gov.ua)

В даний час тривають невідкладні слідчі дії. Затриманому готується повідомлення про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, поєднаному з вимаганням такої вигоди відповідно до ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

У разі доведення вини, начальнику сектору патрульної поліції загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що в Черкаській області слідчі повідомили про підозру помічнику голови одного з суддів області, який обіцяв за хабар посприяти у прийнятті рішення на користь позивачів.

РБК-Україна писало, що військові прокурори викрили на 400 тис. гривень хабара начальника Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) в Рівненській області.