ДБР заарештувало активи екс-нардепа, наближеного до Януковича

Співробітники правоохоронних органів заарештували понад 4,5 мільйона доларів активів колишнього депутата Верховної Ради від “Партії регіонів”. Екс-нардеп був наближений до родини Віктора Януковича та тісно співпрацював із його оточенням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.
"Колишній регіонал спільно з оточенням президента-втікача "відмивав" і легалізував за кордоном доходи, отримані від діяльності одного з великих концернів на тимчасово окупованій території Донбасу", - розповідають у Державному бюро розслідувань.
Також зловмисник співпрацював з окупаційною адміністрацією так званої ДНР. Він зареєстрував компанію у тимчасово окупованій Горлівці, мером якої став його колишній охоронець.
Додатково зафіксовано, що виконавець акумулював на депозитних рахунках, відкритих в українських банках 4,5 млн. доларів США, які мають сумнівні та непідтверджені джерела походження. Вилучені кошти будуть спрямовані на фінансування армії.
Нагадаємо, що раніше Державне бюро розслідувань заарештувало понад 200 мільйонів гривень необґрунтованих активів колишнього народного депутата від Партії регіонів. Він наближений до сім'ї екс-президента Віктора Януковича.