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"Газпром" збільшив добовий транзит до Європи через Україну, - Макогон

Автор: Дмитрий Кузнецов

Російський монополіст "Газпром" збільшив прокачування газу в Європу через Україну до 88 млн кубічних метрів на добу. Однак обсяги все одно залишаються менше заброньованих контрактом 109 млн кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу компанії "Оператор ГТС України" Сергія Макогона.

За його словами, на 5 листопада сховища "Газпрому" в Європі заповнені всього на 24,6%. При цьому в Росії компанія накопичила найбільші запаси з 2000 року.

Макогон зазначив, що" Оператор ГТС України "поки не отримував від "Газпрому" додаткових заявок на транзит. Однак, за його словами, російська компанія прокачує через українську територію близько 88 млн кубометрів газу на добу.

"Це все одно менше заброньовано і оплачено "Газпромом" (109 млн кубометрів)", - додав він.

Фото: "Газпром" збільшив транзит газу через Україну (facebook.com/mcfire76)

Нагадаємо, у жовтні поточного року транзит газу через Україну до Європи скоротився майже на 20% у порівнянні з показниками за вересень.

Зазначимо, раніше Макогон заявив про готовність України підписати з "Газпромом" новий контракт на транзит до Європи, однак російська сторона проігнорувала цю ініціативу.

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