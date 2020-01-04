"Газпром" втратив монополію на поставки газу до Фінляндії

Фінляндія з 1 січня 2020 року почала отримувати газ по новому трубопроводу Balticconnector з сховищ Латвії через Естонію. Про це повідомляє естонський оператор Elering AS.

Як наголошується в повідомленні, в перші дні роботи газопровід працює на повну потужність.

Ринок газу, що охоплює Естонію, Латвію і Фінляндію, є першим тристороннім ринком в Європі. При цьому російський "Газпром", який до цього був монопольним постачальником газу в Фінляндію, позбувся цього статусу.

"Відкриття зони Спільного ринку вже значно збільшило транскордонну торгівлю газом між країнами. Споживачі і економіка регіону можуть тільки виграти від посилення конкуренції. Результати першого торгового дня єдиного ринку недвозначно підтверджують, що створення Balticconnector було вірним рішенням, незважаючи на широко поширений скептицизм щодо необхідності об'єднання в попередні роки", - сказав Тарінг Вескімягі, голова правління Elering.

Нагадаємо, Естонія і Фінляндія 11 грудня 2019 року поєднали свої газотранспортні системи, запустивши загальний газопровід Balticconnector. Довжина підводної частини Balticconnector від Палдіскі до фінської Інкоо становить 77 км. Наземна частина займає 55 км в Естонії і 21 км у Фінляндії. Будівництво газопроводу обійшлося приблизно в 300 млн євро, з яких ЄС надав понад 200 млн євро. Розрахункова потужність трубопроводу становить 7,2 млн куб. м газу на добу.