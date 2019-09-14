"Газпром" скоротив прокачування газу на вимогу суду ЄС

Російський "Газпром" знизив обсяг газу, що передається через газопровід Opal на вимогу суду Європейського союзу. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Повідомляється, що німецький оператор Opal Gastransport обмежив доступ "Газпрому" до транзитних потужностей свого газопроводу згідно з рішенням Європейського суду.

Уточнюється, що постачання знизилися приблизно на 0,6 млн куб./год. В той же час приблизно на 0,3 млн куб./год збільшилися транзитні потужності газопроводу Nel. Разом з Opal він бере російський газ із "Північного потоку".

Обмеження набула чинності 14 сентябр. Воно було введено у відповідності з постановою Федерального мережевого агентства Німеччини (ФВА). Документ з'явився після рішення суду 10 вересня про обмеження прокачування російського газу через трубу Opal, яка є сухопутним відведенням Nord Stream.

Нагадаємо, раніше суд Європейського союзу виніс рішення в користь Польщі і національної нафтогазової компанії PGNiG в суперечці про доступ російського "Газпрому" до гілки Nord Stream - газопровід OPAL. Так, суд скасував рішення Європейської комісії, яка надала росіянам 100% доступ до цього газопроводу.

Як відомо, з 2013 року "Газпром" міг користуватися 50% потужностей Opal. У 2016 році компанія отримала дозвіл підключитися до 90% потужностей трубопроводу, що дозволило їй збільшити прокачування по Opal. Забезпечувальні заходи на використання потужностей газопроводу, накладені за позовом польської компанії PGNiG, скасували в 2017 році. Після цього ФВА дозволив доступ до додаткових потужностей Opal. Рішення суду про обмеження не дозволить "Газпрому" відмовитися від транзиту газу через Україну.