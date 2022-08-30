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"Газпром" скорочує поставки газу до Франції

Фото: "Газпром" втрачає ринок Франції (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Російський "Газпром" поінформував Engie, що скорочує поставки газу, починаючи з вівторка, 30 Серпня. Це сталося через розбіжності між сторонами щодо застосування деяких положень контракту, заявила Французька Комунальна компанія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Однак Engie вже забезпечила обсяги, необхідні для виконання своїх зобов'язань перед клієнтами та власних потреб.

Крім того, йдеться в заяві, компанія "прийняла ряд заходів для значного зниження будь-яких прямих фінансових і фізичних наслідків, які можуть виникнути в результаті припинення поставок газу з боку "Газпрому".

Поставки для Engie з боку "Газпрому" значно скоротилися після російського вторгнення в Україну.

Прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн закликала компанії розробити Плани енергозбереження до наступного місяця, попередивши, що вони постраждають першими, якщо у Франції не залишиться іншого вибору, окрім як нормувати поставки газу і електрики.

Франція менше, ніж деякі сусіди, залежить від імпорту газу з Росії, на частку якого припадає близько 17% її споживання газу. Але побоювання з приводу поставок з Росії все ж залишаються.

У понеділок Engie підтвердила, що веде переговори з Алжирською Sonatrach про збільшення імпорту з цієї північноафриканської країни, великого експортера нафти і газу.

Раніше французька Engie заявила, що платитиме "Газпрому" в євро, відмовившись виконувати нові вимоги російського газового монополіста.

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