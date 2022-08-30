"Газпром" скорочує поставки газу до Франції

Однак Engie вже забезпечила обсяги, необхідні для виконання своїх зобов'язань перед клієнтами та власних потреб.

Крім того, йдеться в заяві, компанія "прийняла ряд заходів для значного зниження будь-яких прямих фінансових і фізичних наслідків, які можуть виникнути в результаті припинення поставок газу з боку "Газпрому".

Поставки для Engie з боку "Газпрому" значно скоротилися після російського вторгнення в Україну.

Прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн закликала компанії розробити Плани енергозбереження до наступного місяця, попередивши, що вони постраждають першими, якщо у Франції не залишиться іншого вибору, окрім як нормувати поставки газу і електрики.

Франція менше, ніж деякі сусіди, залежить від імпорту газу з Росії, на частку якого припадає близько 17% її споживання газу. Але побоювання з приводу поставок з Росії все ж залишаються.

У понеділок Engie підтвердила, що веде переговори з Алжирською Sonatrach про збільшення імпорту з цієї північноафриканської країни, великого експортера нафти і газу.