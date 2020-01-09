"Газпром" різко скоротив транзит газу через Україну

З початку 2020 року російська компанія "Газпром" різко скоротила поставки газу транзитом через Україну. Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на дані "Газпрому".

Повідомляється, що з початку року "Газпром" почав різке зниження поставок газу, насамперед за рахунок триразового скорочення транзиту через Україну. Зокрема, ще 30 грудня обсяги поставок через Україну становили 262,3 млн кубометрів на добу, а на 7 січня транзит знизився до 91,2 млн кубометрів.

Зазначимо, згідно з новим контрактом на транзит "Газпром" повинен прокачати через Україну 65 млрд кубометрів у 2020 році, а виходячи з цих обсягів, середньодобові поставки повинні складати близько 180 млн кубометрів. Підкреслюється, що російська компанія буде платити за ці потужності, навіть якщо їх не використовує.

Також російські ЗМІ пишуть, що різке скорочення поставок через Україну пояснюються запуском "Турецького потоку".

Нагадаємо, раніше глава компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон повідомив, що у зв'язку із запуском "Турецького потоку" зниження транзиту газу через Україну в цьому році складе близько 15 млрд кубометрів.

В кінці 2019 року Україна і Росія підписали новий контракт на транзит газу терміном на п'ять років. У перший рік ГТС України має прокачати 65 млрд кубометрів російського газу.