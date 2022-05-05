"Газпром" вирішив перенаправити частину "Північного потоку-2" на Росію

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Газпрому".

Планується, що російська компанія використає лише сухопутні газопроводи.

"У зв'язку з тим, що в даний час морський газопровід "Північного потоку-2" не використовується, "Газпром" прийняв рішення задіяти надлишкові російські сухопутні газотранспортні потужності проекту "Північного потоку-2" для розвитку газопостачання регіонів Північного Заходу Росії", - йдеться у повідомленні.

Також у "Газпромі" уточнили, що у разі підтвердження Німеччиною відновлення морського газопроводу, в роботу може бути включена лише одна нитка зі 100% завантаженням.