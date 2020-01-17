"Газпром" просить Німеччину вивести Nord Stream з-під європейської газової директиви

Дочірні компанії російського "Газпрому" - Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG - просять у Німеччині вивести ці газопроводи з-під дії оновленої Газової директиви Євросоюзу. Про це пишуть росЗМІ.

Компанії надіслали свої заявки у Федеральне мережеве агентство Німеччини (Bnetz). Агентство опублікувало порядок оформлення подібних заявок 12 грудня і призначило дедлайн на подачу документів - один місяць.

Повідомляється, що Nord Stream AG передала необхідний пакет документів 23 грудня, Nord Stream 2 AG - 10 січня.

Відомо, що до 23 травня повинні розглянути заявку "Північного потоку". З цього питання будуть проходити консультації з країнами ЄС.

В той же час порядок і строки розгляду заявки "Північного потоку 2" не повідомляються.

Газова директива ЄС є одним з ключових документів європейського енергетичного законодавства. Директива регулює ринки газу на території Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що "Північний потік-2" намагається обійти газове законодавство Європейського союзу і отримати дозвіл на постачання газу без анбандлінгу.