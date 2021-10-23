"Газпром" пригрозив припинити постачання газу до Молдови

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

"Якщо не буде повністю проведена оплата за постачання газу і, відповідно, не буде підписаний новий контракт з 1 грудня цього року, то "Газпром" зупинить постачання газу в Молдову", - цитує агентство представника "Газпрому" Сергія Купріянова.

За його словами, борг Молдови становить 709 млн доларів. Він звинуватив молдавських представників у тому, що вони не хочуть визнавати накопичену заборгованість і вимагають знижку на газ.