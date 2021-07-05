"Газпром" відмовився збільшити транзит газу через Україну

"Оператор газотранспортної системи України" виставляв для річного бронювання додаткові "тверді" потужності в 9,8 млн куб.м на добу (на додаток до довгострокового контракту в обсязі 40 млрд куб. м на рік - це 109 млн куб. м на добу).

У той же час, польський Gas System виставив потужності газопроводу "Ямал-Європа" в 79 млн куб.м на добу.

Спочатку ОГТСУ виставляв на аукціон 15 млн куб.м на добу, але потім пропозиція скоротилася до 9,8 млн куб. м на добу.

"Газпром" не став бронювати потужності через Польщу і Україну на річних аукціонах", - йдеться в повідомленні.