"Газпром" відмовився від конфіскованих активів в угоді з Україною

Мирова угода між Україною і російським "Газпромом" не передбачає повернення конфіскованих активів за рішенням Антимонопольного комітету. Про це на прес-конференції заявив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в рамках мирової угоди "Газпром" відмовився від конфіскованих в Україні активів.

"Він погодився з тим, що вартість конфіскованих в Україні його активів вже ніколи не буде повернута і компенсована. Ця історія закрита", - зазначив Вітренко.

Мова йде про конфісковані активи в рамках штрафу АМКУ у розмірі 86 млрд гривень за порушення економічної конкуренції. Тоді були заарештовані рахунки представництва "Газпрому" в Києві, акції інших пов'язаних компаній. Близько року тому на аукціоні були продані акції "Южндігіпрогаза" і "Газтранзиту".

Нагадаємо, в кінці грудня Україна і "Газпром" підписали мирову угоду в інвестиційному арбітражі. До цього уряд схвалив проект мирової угоди за позовом "Газпрому" до держави Україна, який розглядався арбітражним судом ad hoc у відповідності з Арбітражним регламентом Комісії ООН з права міжнародної торгівлі.