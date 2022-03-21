RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Газпром" відмовився бронювати транзит газу через Білорусь на квітень

Фото: глава "Газпрому" Олексій Міллер (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Російський холдинг "Газпром" не став бронювати транзитні потужності для поставок газу через Білорусь у квітні. За даними платформ RBP і GSA Platform, запропоновані потужності трубопроводу "Ямал - Європа" виявилися не затребувані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Повідомляється, що на аукціоні з бронювання потужностей через Польщу до Німеччини були запропоновані обсяги в 89,1 млн кубометрів на добу, але вони залишилися незатребуваними.

У той же час "Оператор газотранспортної системи України" сьогодні не пропонував додаткові потужності з транзиту газу на квітень, через що торги скасували.

Нагадаємо, незважаючи війну Росії проти України, російський газ продовжує надходити до Європи магістральними газопроводами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГазпромТранзит газу