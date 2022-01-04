"Газпром" різко скоротив транзит газу територією України

Російський "Газпром" на початку 2022 року суттєво зменшив транзит газу по території України. Замість контрактних 109,6 млн кубометрів поставляє до Європи лише 52,5 млн кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора "Оператора ГТС України" Сергія Макогона у Facebook.

"Очікується, що сьогодні, 4 січня, падіння транзиту продовжиться, адже номінації станом на початок газової доби складають близько 50,5 млн куб. м в добу. Це буде найнижчий рівень транзиту починаючи з кінця січня 2020 року", - повідомив він.