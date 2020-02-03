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"Газпром" у січні використав майже половину сплачених потужностей ГТС України

Новини » Енергетика     03.02.2020 - 10:59
"Газпром" у січні використав майже половину сплачених потужностей ГТС України
Фото: колаж (РБК-Україна)

З оплачених 5,52 млрд куб. м газу "Газпром" використав 2,55 млрд куб. м

За перший місяць 2020 року транзит природного газу через Україну склав 2,55 млрд куб. м, хоча послуги транзиту були оплачені з розрахунку 5,52 млрд куб. м. Про це у Facebook повідомив керівник ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" Сергій Макогон.

Таким чином, сплачені потужності використано на 46%, уточнив чиновник.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" і російський "Газпром" 30 грудня 2019 року підписали новий контракт про транзит газу терміном на 5 років. Згідно з протоколом, підписаним на політичному рівні 20 грудня в Мінську, НАК "Нафтогаз України" виступає організатором транспортування газу по території України. Власне транзитом газу з 1 січня 2020 року займається нова компанія "Оператор ГТС України".

Також РБК-Україна писало, що тариф на прокачування газу по газотранспортній системі України в контракті між "Газпромом" і "Нафтогазом" склав 2,66 долари за 1 тис. куб. м на 100 км, що на 2% більше, ніж у 2019 році (2,61 долари).

Згідно з договором між "Газпромом" і "Нафтогазом", обсяг прокачування газу складе 65 млрд кубометрів до 2020 року і 40 млрд куб. м у 2021-2024 роках. У результаті "Нафтогаз" отримає за транзит протягом п'яти років близько 7,13 млрд доларів.

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