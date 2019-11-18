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"Газпром" направив "Нафтогазу" офіційну пропозицію щодо транзиту газу

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Російська компанія хоче короткостроковий контракт, Нафтогаз - на 10 років

Російський "Газпром" направив НАК "Нафтогаз України" офіційну пропозицію продовжити транзитний контракт або укласти новий контракт на один рік. Про це заявили в компанії.

Згідно з повідомленням, "Газпром" поставив умовою транзитного контракту відмову "Нафтогазу" від судових позовів до російської компанії, а також анулювання штрафу Антимонопольного комітету України та відкликання клопотання "Нафтогазу України" в Європейську комісію про розслідування проти "Газпрому".

"В пропозиції "Газпрому" зазначено, що необхідними умовами продовження діючого контракту або укладення нового договору є: відмова обох сторін від всіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі і припинення всіх судових розглядів, скасування рішення Антимонопольного комітету України", - йдеться в повідомленні.

Крім того, "Газпрому" очікує позиції української сторони про відновлення прямих закупівель російського газу до 2020 року.

"Газпром" також пропонує контракт з урахуванням прогнозованого попиту європейських покупців на 2020 рік.

Нагадаємо, глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що російський "Газпром" з великою ймовірністю з політичних мотивів може не підписати з Україною контракт на транзит газу після 1 січня 2020 року.

Зазначимо, українська сторона неодноразово заявляла про необхідність укласти газовий контракт на транзит газу на 10 років. При цьому "Нафтогаз" не планує відмовлятися від судових переслідувань "Газпрому".

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