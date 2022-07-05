"Газпром" має намір вимагати від Японії і Кореї оплати за газ в рублях

Пропозиція про оплату в рублях надійшло всього через кілька днів після того, як Росія приступила до припинення роботи заводу з виробництва СПГ "Сахалін-2" у відповідь на західні санкції, що викликало стурбованість з приводу поставок у найбільших покупців, таких як Японія і Південна Корея.

Росія вже зажадала від європейських покупців нафти і газу платити в рублях, оскільки її економіка, відрізана від світової фінансової системи, переживає найсерйознішу кризу з часів розпаду Радянського Союзу в 1991 році. Отримання платежів за експорт енергоносіїв в рублях допомагає Москві обходити санкції і фінансувати війну в Україні

Кирило Полоус, заступник начальника управління "Газпрому", заявив, що "Газпром" запропонував розширити схему "рублі за газ" за рахунок включення зрідженого природного газу (СПГ).

Представники найбільшого японського імпортера СПГ JERA і південнокорейської державної Korea Gas Corp (KOGAS) заявили, що компанії ще не отримали прохання про оплату поставок СПГ в рублях.

На Росію припадає близько 8% світових поставок СПГ, при цьому 40 млрд кубометрів зрідженого газу на рік надходить в основному з "Сахаліну-2" і Ямал СПГ, найбільшого в Росії заводу СПГ Новатека

Основними довгостроковими покупцями СПГ з заводу на Ямалі є китайські CNPC, Gazprom Marketing & Trading, Naturgy, Novatek і TotalEnergies.

Ця пропозиція не повинна викликати подиву, оскільки в результаті цього кроку всі платежі за газ, будь то трубопровідний або у вигляді СПГ, стягуються "Газпромом" в рублях на його розсуд, сказав Тілак Доші, керуючий директор Doshi Consulting.

"Здавалося б, російська схема "газ за рублі" була спрямована в першу чергу на ЄС і США за їх односторонню експропріацію російських валютних резервів, а не на їх азіатських споживачів СПГ, таких як Південна Корея і Японія, які є важливими покупцями російського газу СПГ", - додав він.