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"Газпром" має намір вимагати від Японії і Кореї оплати за газ в рублях

Фото: "Газпром" має намір розширити вимоги
Автор: Олександр Білоус

Найбільші азіатські покупці російського скрапленого природного газу (СПГ) заявили, що поки не отримували запиту на оплату поставок в російських рублях. У "Газпромі" висунули пропозицію про розширення схема оплати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Пропозиція про оплату в рублях надійшло всього через кілька днів після того, як Росія приступила до припинення роботи заводу з виробництва СПГ "Сахалін-2" у відповідь на західні санкції, що викликало стурбованість з приводу поставок у найбільших покупців, таких як Японія і Південна Корея.

Росія вже зажадала від європейських покупців нафти і газу платити в рублях, оскільки її економіка, відрізана від світової фінансової системи, переживає найсерйознішу кризу з часів розпаду Радянського Союзу в 1991 році. Отримання платежів за експорт енергоносіїв в рублях допомагає Москві обходити санкції і фінансувати війну в Україні

Кирило Полоус, заступник начальника управління "Газпрому", заявив, що "Газпром" запропонував розширити схему "рублі за газ" за рахунок включення зрідженого природного газу (СПГ).

Представники найбільшого японського імпортера СПГ JERA і південнокорейської державної Korea Gas Corp (KOGAS) заявили, що компанії ще не отримали прохання про оплату поставок СПГ в рублях.

На Росію припадає близько 8% світових поставок СПГ, при цьому 40 млрд кубометрів зрідженого газу на рік надходить в основному з "Сахаліну-2" і Ямал СПГ, найбільшого в Росії заводу СПГ Новатека

Основними довгостроковими покупцями СПГ з заводу на Ямалі є китайські CNPC, Gazprom Marketing & Trading, Naturgy, Novatek і TotalEnergies.

Ця пропозиція не повинна викликати подиву, оскільки в результаті цього кроку всі платежі за газ, будь то трубопровідний або у вигляді СПГ, стягуються "Газпромом" в рублях на його розсуд, сказав Тілак Доші, керуючий директор Doshi Consulting.

"Здавалося б, російська схема "газ за рублі" була спрямована в першу чергу на ЄС і США за їх односторонню експропріацію російських валютних резервів, а не на їх азіатських споживачів СПГ, таких як Південна Корея і Японія, які є важливими покупцями російського газу СПГ", - додав він.

Раніше Володимир Путін заявив, що якщо "недружні" країни, які купують російський газ, відмовляться платити в рублях з рахунків в Росії, вони будуть позбавлені поставок. "Газпром" припинив поставки в Болгарію, Польщу, Нідерланди, Данію та Фінляндію.

Список "недружніх країн", опублікований на початку березня, включає США, членів Євросоюзу, Великобританію, Канаду, Японію, Швейцарію, Тайвань, Південну Корею, Норвегію, а також Австралію. Держави ЄС є основними споживачами російського газу.

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Японія