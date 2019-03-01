Газовий ринок України з 1 березня перейшов на добове балансування

Інформаційна платформа опрацьовує всі запити

Газовый рынок Украины с 1 марта 2019 года полностью перешел на суточную балансировку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укртрансгаза".

Как отмечается в сообщении, информационная платформа оператора ГТС начала работу в штатном режиме. Всю информацию о работе информационной платформы можно отслеживать в онлайн-режиме.

По данным пресс-службы, информационная платформа была разработана в "Укртрансгазе" на базе SAP и сейчас она работает стабильно и в штатном режиме обрабатывает все запросы.

"Таким образом, состоялась одна из ключевых реформ в энергетической отрасли - теперь Украина полностью синхронизирована с Европой в режиме работы газового рынка. Взятые в 2014 году обязательства правительством Украины в рамках Соглашения об ассоциации с Европейским союзом выполнены", - сообщили в УТГ.

Напомним, в ноябре 2018 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), перенесла введение суточного балансировки газа с 1 декабря 2018 года на 1 марта 2019 года.

В НКРЭКУ заявили, что перенос суточной балансировки газа на 1 марта 2019 года связан с тем, что "Укртрансгаз" не наладил нормальную работу платформы, куда участники рынка обязаны загружать данные о поставках и потреблении.