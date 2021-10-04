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Газова криза в Європі створена в ручному режимі, - Кулеба

Автор: Анастасія Рокитна

Газова криза в Європі створена в ручному режимі. В Європі існує думка, що буде знайдено рішення з РФ і питання стабілізується.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю глави МЗС для "Інтерфакс-Україна".

"Всі розуміють джерело кризи, як вона була створена... Тому що навіть у найстрашніших снах західноєвропейський політик або бізнесмен не може собі уявити, що Росія все ж їх "кине" і заморозить будинки, фабрики і заводи", - пояснив він.

Кулеба уточнив, що це штучно створена газова криза, вона накладається на прискорення "зеленого переходу" в Європі.

"Ми бачимо неординарну ситуацію в Китаї, яка теж офіційно пояснюється "зеленим переходом", скороченням видобутку вугілля. Я не виключаю, що проблеми нашої труби можуть стати лише маленьким елементиком загальної енергетичної світової кризи. "Північний потік-2" ще не запрацював, це треба враховувати. І коли газ піде по "Північному потоку-2", незважаючи на всі переможні реляції "Газпрому" і Росії, поки не відомо", - зазначив міністр.

Нагадаємо, ціна на газ в Європі наблизилася до рекордних 1200 доларів за тисячу кубів.

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