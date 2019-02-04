Газові борги жителів Чернігівської області перевищили 540 млн гривень

В компанії попереджають, що з січня кількість боржників може ще збільшитися

По состоянию на 1 января 2019 года бытовые потребители газа, клиенты "Черниговгаз Сбыта", задолжали за потребленный природный газ свыше 540 млн гривен. Задолженность существует у 79% домохозяйств. Неплатежи связаны с ростом стоимости газа вместе с уменьшением количества субсидентов среди клиентов компании. Об этом на пресс-конференции сообщил журналистам директор ООО "Черниговгаз Сбыт" Иван Луста.

Накопление неплатежей напрямую связаны с сокращением количества субсидентов. Сейчас государственную компенсацию получают 126 тыс. семей региона, что на 40% (или 86 тыс.) меньше чем в прошлом отопительном сезоне. Сложилась ситуация, когда рост цены газа для населения совпал с внедрением более жестких правил получения госпомощи. В то же время материальное положение клиентов компании не улучшилось. Среди прочего, из-за уменьшения соцнормативов при начислении субсидий до 4,5 куб. м газа на 1 кв. м отапливаемой площади, потребители превышают предоставленный объем госпомощи, и должны платить больше.

В компании предупреждают, что с января количество должников может еще увеличиться. Для новых субсидентов, кто начал оформлять и получать помощь в 2019 году, изменен порядок ее получения. Бюджетные средства субсидий на лицевые счета потребителей причисляет Ощадбанк. Новая система расчетов может привести к задержке с начислениями.

"В случае задержки поступлений бюджетных средств, на лицевых счетах клиентов-субсидентов появится долг. Хотим успокоить потребителей. Это техническая сумма, которая будет закрыта сразу после начисления Сбербанком субсидии. И на эту сумму пеня насчитываться не будет", - сообщил директор "Черниговгаз Сбыта" Иван Луста. - А для клиентов, которые оформили субсидию до нового года, механизм начислений не изменится".

Высокий уровень долгов бытовых потребителей блокирует расчеты по всем участникам рынка газа. "Черниговгаз Сбыт", как поставщик газа для населения со спецобязательствами, не может рассчитаться за поставленный газ. Согласно постановлению КМУ № 867, условием гарантированных поставок газа населению является недопущение роста задолженности збутовской компании перед НАК "Нафтогазом".

Для обеспечения бесперебойного газоснабжения, "Черниговгаз Сбыт" призывает клиентов своевременно и в полной мере оплачивать счета. В противном случае должникам будут прекращать поставки газа.

"К злостным должникам компания будет вынуждена применять крайнюю меру - прекращать газоснабжение. Первый шаг - это письменное предупреждение. В прошлом году было отправлено 34 тыс. таких сообщений. Поэтому мы советуем клиентам обращаться за субсидией, а в случае имеющегося долга - к поставщику газа за реструктуризацией ", - рассказывает Иван Луста.

Кроме того, "Черниговгаз Сбыт" предупреждает, что с 1 мая потребителям будут начислять пеню за просроченные платежи. С этой даты вступают в силу изменения в закон Украины "О жилищно-коммунальных услугах", которым предусмотрена уплата пени. Согласно закону, ее размер составит 0,01% от суммы долга за каждый просроченный день. Вместе с тем, пеня не может превышать размер долга и не будет касаться долгов предыдущих периодов.