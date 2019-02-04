Газові борги жителів Чернігівської області перевищили 540 млн гривень

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

В компанії попереджають, що з січня кількість боржників може ще збільшитися

Cтаном на 1 січня 2019 року побутові споживачі газу, клієнти "Чернігівгаз Збуту", заборгували за спожитий природний газ понад 540 млн гривень. Заборгованість існує у 79% домогосподарств. Неплатежі пов'язані зі зростанням вартості газу разом із зменшенням кількості субсидентів серед клієнтів компанії. Про це на прес-конференції повідомив журналістам директор ТОВ "Чернігівгаз Збут" Іван Луста.

Накопичення неплатежів безпосередньо пов'язані з скороченням кількості субсидентів. Зараз державну компенсацію отримують 126 тис. сімей регіону, що на 40% (або 86 тис.) менше, ніж у минулому опалювальному сезоні. Склалася ситуація, коли зростання ціни газу для населення збігся із запровадженням більш жорстких правил отримання держдопомоги. У той же час матеріальне становище клієнтів компанії не покращився. Серед іншого, через зменшення соцнормативів при нарахуванні субсидій до 4,5 куб. м газу на 1 кв. м опалювальної площі, споживачі перевищують наданий обсяг держдопомоги, і повинні платити більше.

В компанії попереджають, що з січня кількість боржників може ще збільшитися. Для нових субсидентів, хто почав оформляти і отримувати допомогу в 2019 році, змінено порядок її отримання. Бюджетні кошти субсидій на особові рахунки споживачів зараховує Ощадбанк. Нова система розрахунків може призвести до затримки з нарахуваннями.

"У разі затримки надходжень бюджетних коштів, на особових рахунках клієнтів-субсидентів з'явиться борг. Хочемо заспокоїти споживачів. Це технічна сума, яка буде закрита відразу після нарахування Ощадбанком субсидії. І на цю суму пеня нараховуватися не буде", - повідомив директор "Чернігівгаз Збуту" Іван Луста. - А для клієнтів, які оформили субсидію до нового року, механізм нарахувань не зміниться".

Високий рівень боргів побутових споживачів блокує розрахунки за всім учасникам ринку газу. "Чернігівгаз Збут", як постачальник газу для населення з спецобязательствами, не може розрахуватися за поставлений газ. Згідно з постановою КМУ № 867, умовою гарантованих поставок газу населенню є недопущення зростання заборгованості збутовской компанії перед НАК "Нафтогазом".

Для забезпечення безперебійного газопостачання, "Чернігівгаз Збут" закликає клієнтів своєчасно і в повній мірі сплачувати рахунки. В іншому випадку боржникам будуть припиняти постачання газу.

"До злісних боржників компанія буде змушена застосовувати крайню міру - припиняти газопостачання. Перший крок - це письмове попередження. В минулому році було відправлено 34 тис. таких повідомлень. Тому ми радимо клієнтам звертатися за субсидією, а в разі наявного боргу - до постачальника газу за реструктуризацією ", - розповідає Іван Луста.

Крім того, "Чернігівгаз Збут" попереджає, що з 1 травня споживачам будуть нараховувати пеню за прострочені платежі. З цієї дати, набувають чинності зміни в закон України "Про житлово-комунальні послуги", яким передбачена сплата пені. Відповідно до закону, її розмір складе 0,01% від суми боргу за кожен прострочений день. Разом з тим, пеня не може перевищувати розмір боргу і не буде стосуватися боргів попередніх періодів.