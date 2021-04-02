Газову компанію оштрафували на 75 млн гривень за зловживання монопольним становищем

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував АТ "Львівгаз" на 75,6 млн гривень. Штраф накладений за порушення закону "Про захист економічної конкуренції".
Про це повідомляє прес-служба АМКУ.
За даними прес-служби, компанія зловживала "монопольним (домінуючим) становищем на ринку послуг з розподілу природного газу".
АТ "Львівгаз" є найбільшим газорозподільним оператором Львівської області і входить до групи компаній, об'єднаних під брендом "Регіональна газова компанія" українського мільярдера Дмитра Фірташа.
Як повідомляло РБК-Україна, Антимонопольний комітет України (АМКУ) наклав штраф на компанії групи "Приват" на суму 4,7 млрд гривень. Комітет визнав встановлення цін на світлі нафтопродукти антиконкурентними узгодженими діями.
Нагадаємо, раніше Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оштрафувала низку газових компаній за порушення ліцензійних умов.