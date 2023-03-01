Газовики направили 83% средств за распределение газа на оплату труда, налоги и расчеты за технологический газ

Газораспределительные компании, работающие под брендом РГК, направили 83% полученной тарифной выручки на выплату зарплаты работникам, уплату налогов и расчеты с группой "Нафтогаз" и ОГТСУ за технологический газ. В то же время 3,8 млрд грн не было получено операторами ГРМ из-за военных действий, остановки предприятий и выезда граждан за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Так, самой большой статьей расходов в прошлом году стала оплата труда. На это направлено 6,4 млрд. грн. Операторы ГРМ сохранили все рабочие места с началом войны и провели релокацию части работников из "боевых" регионов.

Второй по размеру статьей расходов стали налоги. В государственный и местные бюджеты в виде налогов было направлено 4,9 млрд грн. Это на 14% больше, чем в довоенном 2021 году.

На третьей строчке – затраты на закупку технологического газа. В общей сложности на расчеты с группой "Нафтогаз", ДК "Газ Украины" и ОГТСУ направлено 3,2 млрд грн.

Газораспределительным компаниям, работающим под брендом РГК, удалось обеспечить стабильность газораспределительных систем в зоне боевых действий и быстро восстанавливать поврежденные газовые сети после деоккупации. Нам удалось в условиях войны удержать достаточно высокий уровень расчетов на уровне 83%. Это дало возможность обеспечить расчеты с основными. контрагентами, осуществлять капитальные вложения в реконструкцию и восстановление газовых сетей, способствовать укреплению обороноспособности Украины", - говорит Алексей Тютюнник, генеральный директор Региональной газовой компании.

Около 450 млн грн было направлено на возобновление распределения газа на деоккупированных и пострадавших в результате боевых действий территориях.

Кроме этого, РГК в 2022 году активно поддерживала Вооруженные силы Украины и оказывала гуманитарную помощь. На эти нужды направлено около 181 млн. грн.

В то же время, газораспределительные компании не получили 3,8 млрд грн, которые НКРЭКУ предусмотрела в тарифах. Недополучение тарифной выручки объясняется военными действиями, вынужденной миграцией украинцев за границу и остановкой промышленных предприятий.

В 2023 году ситуация может усугубиться. РГК прогнозирует, что из-за продолжения войны уровень расчетов будет падать. На это оказывают влияние также огромные разрушения домов, предприятий и инфраструктуры газораспределительных сетей.