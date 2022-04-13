Час для ембарго. Або коли Німеччина перипинить купувати газ у Росії

У світі все більше країн відмовляються від закупівлі енергоносіїв в Росії. Про припинення імпорту нафти, вугілля і газу вже в поточному році заявили США, Канада, Великобританія, країни Балтії, Польща та Італія. Інші країни або чітко не висловилися з цього приводу, або як Німеччина зізналися в неготовності незабаром повністю припинити імпорт з РФ.

Берлін поки говорить лише про плани істотного скорочення закупівлі російського вугілля і нафти. Зараз поставки з РФ покривають 35% потреби в нафті. Є ймовірність, що імпорт припиниться вже до кінця поточного року, повідомили РБК-Україна в Міністерстві економіки Німеччини. Там відзначили, що за останні кілька тижнів були зроблені кроки з припинення поставок з Росії: контракти не продовжуються, термін їх дії закінчується, а російський імпорт поступово скорочується.

"Очікується, що в результаті змін контракту залежність від російської нафти вже знизиться до 25%, і ці змінені ланцюжки поставок набудуть чинності в найближчі тижні і місяці. Очікується, що до середини року імпорт російської нафти до Німеччини скоротиться вдвічі. До кінця року ми прагнемо стати майже незалежними", - сказали в Мінекономіки ФРН у відповіді на запит РБК-Україна.

До кінця року в планах ФРН зняти і повну залежність від імпорту вугілля з РФ. До початку літа більшість операторів електростанцій повністю відмовляться від кам'яного вугілля з Росії або значно скоротять його використання, кажуть там.

"Основні промислові споживачі вугілля, а саме сталеливарна промисловість, яка імпортує 11% російського коксу, вже змінюють свої контракти на поставку. В результаті змін в контракті залежність від вугілля знизиться з 50% до приблизно 25% в найближчі кілька тижнів. Це відбуватиметься крок за кроком з квітня, і триватиме", – повідомили виданню в німецькому Мінекономіки.

А ось відмовитися від російського газу Німеччина поки не готова. Минулого року частка поставок російського газу до ФРН становила в середньому 55%. Наприкінці першого кварталу 2022 року вона впала до 40%. Але це сталося не тому, що німці вирішили менше купувати, а тому що Росія скоротила поставки газу в Європу. Це призвело до зростання цін на газ, що підтвердили і в Мінекономіки ФРН. Німеччина збільшила закупівлі газу в Норвегії та Нідерландах.

З імпортом LNG поки у Берліна складнощі, оскільки немає терміналу для прийому танкерів. Для цього дві установки з регазифікації планується ввести в експлуатацію в поточному і в наступному році. Для цього Німеччині, за інформацією Мінекономіки країни, потрібно буде добудувати трубопровідну систему під місце розміщення терміналів.

Поставки LNG дозволять скоротити імпорт газу з Росії лише до 30%, повідомляв Spigel у березні, посилаючись на службову записку міністра економіки Німеччини Роберта Хабека. Хоча, якщо встановити термінали в районі входу газу з трубопроводу "Північний потік-2", то процес можна прискорити, оскільки вся сухопутна інфраструктура для транспортування газу вже вибудувана, і зараз просто потрібно замінити джерело ресурсу – трубопровід на танкерні поставки. Правда, в повному обсязі постачання газу замінити не вийде в силу відносно малих потужностей установок з регазифікації - в середньому близько 5 млрд кубометрів на рік.

ПП-2 так і залишився нереалізованим проектом ФРН і РФ (Фото: nord-stream2.com by Paul Langrock)

Зараз за довгостроковими контрактами з "Газпромом" ціна газу в рази нижче, ніж на споті. Якщо трубопровідні поставки з РФ замінити на LNG, то ціна газу зросте істотно, відповідно, це відіб'ється на його вартості для населення і промисловості. Саме цього боїться уряд Німеччини.

Генеральний директор консалтингової компанії "Нафтогазбудінформатика" Леонід Уніговський вважає, що уряду ФРН, як і урядам інших країн, складно буде прийняти рішення про відмову від російського газу, не отримавши згоду людей більше економити енергоресурси і знизити в перспективі температуру в своїх квартирах.

"Я думаю, що зараз, враховуючи повне розуміння людей у світі, в Європі і в Німеччині того, що відбувається в Україні, потрібно донести думку про те, що тепло в їхніх квартирах може коштувати людські життя в Україні", – сказав він у коментарі виданню.

Російські енергоносії використовуються в Німеччині практично у всіх сферах: опалення, транспорт і виробництво. Поки жодна з них не готова до відмови від поставок за звичним маршрутом.

"Ми повинні докласти особливих зусиль у сферах транспорту і будівництва, тому що тут залежність від нафти і газу особливо висока, і обидві галузі також не досягли своїх цілей щодо захисту клімату в 2021 році", – відзначили в Мінекономіки ФРН. Крім того, для скорочення споживання газу і нафти потрібно прискорити введення норм енергоефективності не тільки в промисловості, а й безпосередньо домогосподарствами, кажуть там.

Німецька позиція зводиться до того, що до введення санкцій щодо енергоносіїв потрібно підходити детально, прораховуючи всі можливі втрати.

"Кожна прийнята санкція повинна буде діяти не три дні або три тижні, а кілька років. Ембарго на російський імпорт викопного палива матиме серйозні наслідки для споживчих цін і поставок. Тим не менш, ви можете бачити з наших заяв, що ми просуваємося до поетапної відмови від імпорту енергоносіїв з Росії", – заявили в Мінекономіки Німеччини.

Джерела РБК-України в дипломатичних колах тим часом відзначають, що переговорні процеси з Німеччиною не підтверджують рішучий настрій Берліна якомога швидше відмовитися від російських енергоносіїв, перш за все, від газу. ФРН сильно боїться втратити конкурентні переваги в Європі, які у неї є зараз завдяки спільним проектам з Росією.

Німеччина більше 20 років дуже тісно співпрацює в РФ по енергетичному напрямку, і має більш вигідні умови при імпорті енергоресурсів, ніж інші партнери Росії в Європі. Це не раз підтверджував Володимир Путін. Німецькі компанії були допущені до видобутку газу в РФ, а російські – до транспортування газу в Європу. З 2011 року почала працювати перша нитка спільного газопроводу "Північний потік-1". Другу нитку запустили в 2012 році, що дозволило поставляти в Європу понад 55 млрд кубометрів російського газу на рік.

У Мінекономіки Німеччини проігнорували питання РБК-Україна щодо ініціативи президента Польщі Анджея Дуди демонтувати "Північний потік-2". Що буде з цим газопроводом – поки невідомо. Воно сертифікація зупинена німецьким регулятором.

Джерела в дипломатичних колах кажуть, що вплив Росії на політиків і чиновників Німеччини досить відчутний в процесі переговорів останніх місяців. Днями стало відомо, що Володимир Зеленський відмовився від візиту в Україну президента ФРН Вальтера Штайнмаєра.

Вальтер Штайнмаєр (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Як повідомило німецьке видання Bild, це сталося через тісні контакти президента Німеччини з російськими чиновниками, зокрема, з Міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, а також підтримки проекту СП-2.

Замість Штайнмайера в Київ запрошений канцлер ФРН Олаф Шольц. Зеленський провів з ним телефонну розмову, за підсумком якої в ОП заявили, що останнім часом позиція Німеччини "змінюється на користь України". Щоправда, не уточнили, за якими напрямками помітні ці зміни. Підтвердження від Шольца відвідати Київ поки немає. Тим часом ряд партій Німеччини дорікнули канцлера в нерішучості.

Чи вдасться Україні переконати Німеччину посилити позицію щодо Росії-поки неясно. Берлін, схоже, вибирає короткострокові вигоди, намагаючись не помічати ризики посилення залежності від РФ в довгостроковій перспективі.