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Газопостачання в Ізюмі частково відновлено, - РГК

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Ізюм, Вівторок 22 березня 2022 15:37
Газопостачання в Ізюмі частково відновлено, - РГК Фото: газовий вентиль (dtek.com)
Автор: Марія Тарариєва

Фахівцям АТ "Харківгаз" вдалося частково відновити газопостачання в місті Ізюм. Завдяки зусиллям газовиків відновлено роботу одного з газорозподільних пунктів.

Про це повідомляє прес-служба Регіональної газової компанії.

"Співробітники АТ "Дніпропетровськгаз" разом з місцевою ОТГ здійснили складний ремонт і відновили газопостачання для більше ніж 350 побутових споживачів. В Запорізькій області газовики повернули газ одразу для 150 споживачів", - йдеться у повідомленні.

Також у прес-службі зазначили, що загалом за добу 21 березня газовикам вдалося відновити доставку газу до 3260 домогосподарств в Харківській, Миколаївській і Житомирській областях. З початку війни російські окупанти позбавили газу майже 280 000 домогосподарств по всій Україні.

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Харків Газ
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