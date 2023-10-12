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В Газе не будет света, воды и газа, пока ХАМАС не освободит заложников, - министр

Фото: министр энергетики Израиля Исраэль Кац (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Израиле заявили, что сектор Газа будет оставаться без воды, электричества и газа до тех пор, пока террористы ХАМАСа не освободят захваченных в заложники людей.

Об этом заявил министр энергетики Израиля Исраэль Кац, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Гуманитарная помощь Газе? Ни один электрический выключатель не будет включен, ни один водопроводный гидрант не будет открыт, ни один бензовоз не въедет до тех пор, пока похищенные израильтяне не будут возвращены домой", - написал он.

Министр подчеркнул, что "никто не будет" Израилю "проповедовать мораль".

Ситуация в Израиле

По состоянию на утро, 12 октября, Армия обороны Израиля ударила по объектам базирования элитных подразделений террористической организации ХАМАС. Кроме того, сегодня в Израиль приехал госсекретарь США Энтони Блинкен. На данный момент известно уже о 7 погибших украинцах из-за масштабной атаки боевиков на Израиль, случившейся 7 октября.

Напомним, во время нападения ХАМАС взял в заложники десятки людей - как гражданских, так и военных. ХАМАС даже угрожал казнить всех заложников, если Израиль будет "бить" без предупреждения. 

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