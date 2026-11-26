Как отметили в ассоциации, в октябре газ на внутреннем рынке с поставкой в ​​следующем месяце стоил около 19 500 грн за тысячу кубометров без НДС, в то время как средневзвешенная цена экспортных продаж составила 42 298 грн. В ноябре соответствующие показатели составляли около 21600 грн и 40249 грн.

"Следовательно цены внутри страны для украинских потребителей были в среднем в два раза ниже", - подчеркнули в АГКУ.

При этом украинский газ на экспорт продавался в среднем примерно на 10% дешевле средневзвешенной цены фьючерсных контрактов на нидерландском хабе TTF.

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В Ассоциации считают, что активность торгов свидетельствует об интересе европейских трейдеров к украинскому ресурсу.