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Газ в Украине за год подешевел почти в три раза: сколько стоит топливо

Фото: цены на газ в Украине упали в три раза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Минэкономики обнародовало фактическую цену реализации природного газа в Украине за май 2023 года. Стоимость составила 11 163,77 гривен за 1 тыс. кубометров без НДС, что на 22,4% меньше, чем месяцем ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные министерства.

Средняя цена газа рассчитывается по формуле для целей Налогового кодекса Украины по взиманию рентной платы за использование недр.

По данным министерства, средняя цена упала до минимума с начала расчета показателя в марте прошлого года. За последний год цена опустилась почти в три раза.

Падение цен в Европе

В мае 2023 года европейские цены на природный газ упали до самого низкого уровня более чем за два года. Цена газа на TFT в Нидерландах упала до 24,2 евро за мегаватт-час (около 275 долларов за тысячу кубометров).

Это стало резким поворотом после энергетического кризиса, в результате которого в прошлом году цены достигли беспрецедентного уровня - 340 евро за мегаватт-час. И сейчас мало признаков того, что спад скоро прекратится.

Падение цен подрывает один из главных козырей президента РФ Владимира Путина - возможность сократить поставки газа в регион.

Напомним, НБУ резко снизил прогноз по ценам на газ в Европе. НБУ прогнозирует, что в 2023 году цены на газ на хабе ТТF в Нидерландах упадут на 43,8% до 766,5 долларов за тысячу кубометров.

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