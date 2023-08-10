Газ в Украине подорожал впервые за девять месяцев

Таким образом, газ подорожал впервые с сентября 2022 года. Однако за последний год цена опустилась почти в три раза.

Средняя цена газа рассчитывается по формуле для целей Налогового кодекса Украины по взиманию рентной платы за использование недр.

Прогноз цены

Европейские цены на газ снижаются и приблизились к средним допандемическим уровням. На фоне низкого потребления и замещения российского трубопроводного газа ЕС вошел в сезон пополнения своих газовых запасов с исторически высоким уровнем заполнения хранилищ.

Однако цены на газ в Европе подскочили 9 августа на 28%. Причиной стали возможные забастовки рабочих на трех крупных предприятиях по производству сжиженного природного газа в Австралии.

Фьючерсы превысили 40 евро за мегаватт-час (460 долларов з тысячу кубометров) впервые с июня, хотя они все еще ниже более чем на 80% по сравнению с беспрецедентным уровнем, достигнутым в августе прошлого года.

НБУ прогнозирует, что в 2023 году цены на хабе TTF в Нидерландах упадут на 56,9% до 584,4 долларов за тысячу кубометров.

На прогнозном горизонте цены на природный газ на европейском рынке пересмотрены в сторону снижения, учитывая активное накопление запасов в текущем году, увеличение производства сжиженного природного газа (СПГ) в США и других странах.