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Газ в Украине подорожал впервые за девять месяцев

Фото: цена на газ Украине выросла в июле впервые с сентября 2022 года (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Минэкономики обнародовало фактическую цену реализации природного газа в Украине за июнь 2023 года. Стоимость составила 10 833,33 гривен за 1 тыс. кубометров без НДС, что на 0,8% больше, чем месяцем ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные министерства.

Таким образом, газ подорожал впервые с сентября 2022 года.  Однако за последний год цена опустилась почти в три раза.

Средняя цена газа рассчитывается по формуле для целей Налогового кодекса Украины по взиманию рентной платы за использование недр.

Прогноз цены

Европейские цены на газ снижаются и приблизились к средним допандемическим уровням. На фоне низкого потребления и замещения российского трубопроводного газа ЕС вошел в сезон пополнения своих газовых запасов с исторически высоким уровнем заполнения хранилищ.

Однако цены на газ в Европе подскочили 9 августа на 28%. Причиной стали возможные забастовки рабочих на трех крупных предприятиях по производству сжиженного природного газа в Австралии.

Фьючерсы превысили 40 евро за мегаватт-час (460 долларов з тысячу кубометров) впервые с июня, хотя они все еще ниже более чем на 80% по сравнению с беспрецедентным уровнем, достигнутым в августе прошлого года.

НБУ прогнозирует, что в 2023 году цены на хабе TTF в Нидерландах упадут на 56,9% до 584,4 долларов за тысячу кубометров.

На прогнозном горизонте цены на природный газ на европейском рынке пересмотрены в сторону снижения, учитывая активное накопление запасов в текущем году, увеличение производства сжиженного природного газа (СПГ) в США и других странах.

 

 

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