Газ в Украине подешевел до минимума за последний год

Средняя цена газа рассчитывается по формуле для целей Налогового кодекса Украины по взиманию рентной платы за использование недр.

По данным министерства, средняя цена упала до минимума с начала расчета показателя в марте прошлого года:

Напомним, тарифы на газ и тепло для населения останутся без изменений до конца войны. Верховная рада одобрила правительственный законопроект о моратории на повышение тарифов на газ, тепло и горячую воду во время войны.

Цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению цены, которая применялась в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года.