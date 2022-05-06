Газ в Україні подорожчав більш ніж на 20%: оприлюднена середня ціна за квітень

У березні Мінекономіки вперше розрахувало фактичну ціну реалізації газу для податкових цілей: 29 390,8 гривень або 1 004,6 доларів

Таким чином, у квітні ціна газу зросла на 22,3%.

До цього оприлюднили середню ціну імпортного газу, яка склала за лютий 29 550,3 грн, або 1 010,1 доларів за тисячу кубометрів.

Нагадаємо, ціна імпортного газу за 2021 рік зросла в шість разів і досягла 1200 доларів.