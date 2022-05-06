Газ в Україні подорожчав більш ніж на 20%: оприлюднена середня ціна за квітень
Фактична ціна реалізації природного газу в Україні за квітень 2022 року склала 35 932,9 грн, або 1 228,3 доларів за 1 тисячу кубометрів. Ціна розрахована відповідно до вимог Податкового кодексу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Директорат розвитку реального сектору економіки Мінекономіки.
У березні Мінекономіки вперше розрахувало фактичну ціну реалізації газу для податкових цілей: 29 390,8 гривень або 1 004,6 доларів
Таким чином, у квітні ціна газу зросла на 22,3%.
До цього оприлюднили середню ціну імпортного газу, яка склала за лютий 29 550,3 грн, або 1 010,1 доларів за тисячу кубометрів.
Нагадаємо, ціна імпортного газу за 2021 рік зросла в шість разів і досягла 1200 доларів.
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