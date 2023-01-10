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Газ подешевел: в Минэкономики назвали среднюю цену в конце 2022 года

Фото: цены на газ в Украине упали до 26 тысяч гривен за 1 тысячу кубометров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Минэкономики обнародовало фактическую цену реализации природного газа в Украине за декабрь 2022 года. Стоимость составила 26 199,24 гривен за 1 тыс. кубометров без НДС, что на 9,2% меньше, чем месяцем ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные министерства.

Средняя цена газа рассчитывается по формуле для целей Налогового кодекса Украины по взиманию рентной платы за использование недр.

По данным министерства, средняя цена в 2022 году составляла:

Напомним, тарифы на газ и тепло для населения останутся без изменений до конца войны. Верховная рада одобрила правительственный законопроект о моратории на повышение тарифов на газ, тепло и горячую воду во время войны.

Цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению цены, которая применялась в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года.

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