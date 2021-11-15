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Газ, мігранти і мова: Ходжес назвав російські прийоми ведення війни

Автор: Мілан Лєліч, Владислав Красінський

Російська Федерація на сьогодні застосовує весь свій класичний набір прийомів ведення війни. Серед них - газ, ситуація з мігрантами, загрози, мовне питання і так далі.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив колишній командувач військами США в Європі, провідний військовий експерт вашингтонського Центру аналізу європейської політики, генерал Бен Ходжес.

За його словами, за останні кілька місяців президент Росії Володимир Путін зробив багато різких відвертих заяв щодо майбутнього України та її легітимності. А нинішнє переміщення і розгортання сил є останньою фазою постійного нарощування можливостей і тиску в регіоні, які ніколи не припинялася.

"Загалом, це класичні російські "прийоми ведення війни": використання всіляких інструментів, важелів впливу, загроз, мови, дезінформації, мігрантів. Російський газ явно є "зброєю", і це теж частина цього"кремлівського міксу". Все це має дестабілізувати ЄС, представити Україну Заходу як "державу, що не відбулася" і вивести всіх нас зі стану балансу", - зазначив Ходжес.

Він також зазначив, що ситуація з мігрантами на кордоні Білорусі з Польщею, Литвою і Латвією пов'язана з активністю Росії в Україні та навколо неї.

"Це не збіг. Це або промацування, або дестабілізація, або відволікання уваги, або все перераховане вище", - підкреслив американський генерал.

Він уточнив, що Латвія, наприклад, розглядає це як мінімум як промацування.

"Вони спостерігали, як спецслужби Білорусі або РФ розраховують час реакції сил безпеки Латвії на спроби вторгнення мігрантів. Вони також думають, що ці дії можуть відволікати увагу від того, що вони роблять в Україні або навколо неї", - додав Ходжес.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянс розцінює скупчення російських військ біля України як потенційну загрозу нападу.

Як пише Financial Times, Захід попередив Україну про "високу ймовірність" вторгнення Росії цієї зими.

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