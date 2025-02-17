Газ из США в украинских хранилищах. Как привезти, где хранить и интересно ли это бизнесу

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Предложение Зеленского

14 февраля 2025 года, в первый день Мюнхенской конференции по безопасности президент Владимир Зеленский заявил о необходимости дальнейшей поддержки Украины западными партнерами. Взамен наша страна может предложить, например, Соединенным Штатам Америки сотрудничество в газовой сфере. Украина имеет большие подземные хранилища газа, где американские компании могут хранить свой сжиженный природный газ для его дальнейшей продажи в Европе или на украинском рынке.

"Мы предлагаем и здесь мы совпадаем очень сильно, мне кажется, с США. Мы сказали, что LNG (англ. liquefied natural gas - сжиженный природный газ) - мы открыты. Для нас это супер, чтобы независимой была вся Европа. У нас есть хаб, 30 миллиардов кубов в нашем газохранилище мы можем хранить. Вся сеть у нас есть, мы везде выходим в Европу. Мы готовы брать LNG и давать Европе. Мы это можем делать", - сказал он.

Возможности для хранения газа

НАК "Нафтогаз Украины", который является материнской компанией оператора подземных хранилищ для хранения газа (ПХГ) "Укртрансгаза", неоднократно подчеркивал, что Украина имеет крупнейшие в Европе хранилища газа. Общая их емкость составляет 31 миллиард кубических метров (с учетом хранилищ на неподконтрольной территории). Экс-руководитель "Нафтогаза" Алексей Чернышов еще в мае 2023 года предлагал европейским компаниям хранить газ в наших подземных хранилищах (ПХГ) и говорил, что Украина готова предоставить партнерам 10 миллиардов кубических метров мощности ПХГ.

Аналитик консалтинговой компании ExPro Consulting Михаил Свищо в комментарии РБК-Украина отметил, что объем хранения газа, который может быть реально использован для американского ресурса, - это 25 миллиардов кубических метров в кластере ПХГ на западе Украины.

"Для такого варианта я бы предлагал западноукраинский кластер подземных газохранилищ, где можно хранить 25 миллиардов кубических метров. Там и хранилища больше, и развита инфраструктура с ближайшими нашими западными соседями", - сказал он, отметив, что свободного места в хранилищах достаточно, ведь на сегодня ПХГ заполнены на 25% (с учетом буферного газа, который нельзя отбирать, объемом 4,7 миллиардов кубических метров).

"У нас есть значительные мощности для хранения иностранного газа, в том числе газа из США", - добавил эксперт. Он подчеркнул, что стоимость услуг на хранение газа в украинских ПХГ ниже, чем в европейских странах, поскольку мы редко заполняем на максимум наши хранилища, в отличие от Европы, где в последние годы ПХГ заполнялись на начало отопительного сезона более чем на 90%.

Логистика американского LNG

Чтобы хранить газ в украинских ПХГ, его нужно привезти через Атлантический океан к LNG-терминалу в Европе, там регазифицировать (превратить из жидкости в газ), закачать в ГТС страны, где расположен терминал, транспортировать в украинскую ГТС, а дальше прокачать по нашей территории и закачать в хранилища. Путь достаточно сложный, дорогостоящий и требует от энергетической компании заблаговременно забронировать мощности терминала по регазификации, газотранспортных систем разных стран и хранилищ.

Ближайшими к Украине являются LNG-терминалы на берегах Балтийского и Средиземного морей. Трейдеры могут использовать польский LNG-терминал расположенный возле города Свиноуйсьце. Его мощность по регазификации была недавно расширена до 8,3 миллиардов кубических метров в год. По этому маршруту еще в 2019 году был транспортирован американский газ польской государственной нефтегазовой компанией PGNiG к украинской границе по заказу американо-украинского трейдера ERU Group. Трейдер закачал этот газ в украинские ПХГ для дальнейшей продажи.

Также есть LNG-терминалы на юге Европы, например, в Хорватии на острове Крк с мощностью регазификации 2,9 миллиарда кубических метров в год и в Греции - терминал "Ревитуса" мощностью 6,9 миллиардов кубических метров в год. Через греческий терминал в декабре 2024 года компания ДТЭК транспортировала партию газа объемом около 100 миллионов кубических метров от американской компании Venture Global.

После регазификации и транспортировки газа по трубе до украинской границы его нужно передать в украинскую ГТС. Возможностей последней для приема газа с запада более чем достаточно. "У нас мощности для импорта газа в Украину составляют почти 50 миллионов кубических метров в сутки. Это гарантированные мощности, мы давно их не использовали на полную", - сказал Михаил Свищо.

По его мнению, на сегодня есть все инфраструктурные предпосылки для реализации заявления Зеленского. "У нас есть привлекательные условия: низкие тарифы украинских газовых хранилищ, большие доступные объемы для хранения и пакеты услуг от "Уктрансгаза" и "Оператора ГТС Украины", которые позволяют выгодно транспортировать газ из соседних стран в ПХГ и хранить газ без растаможки в течение 3-х лет. Это все работает, мы видели, как предыдущие годы иностранные компании из разных стран, в том числе из США, активно использовать украинские хранилища", - сказал он.

Риски для газовых трейдеров

Поставки американского LNG в Украину в первую очередь столкнется с военными рисками. Россия уже обстреливает наземную инфраструктуру подземных газовых хранилищ, такие удары были осуществлены в апреле 2024 года и в январе 2025 года. Сами хранилища - это месторождения газа, которые были отработаны в прошлом, газ в них хранится на глубине 400 метров - 2 километра. Таким образом, обстрелы не угрожают ресурсу, однако россияне пытаются повредить инфраструктуру, которая осуществляет закачку и отбор газа.

"Главная проблема - это обстрелы. Однако, несмотря на все неоднократные атаки, сейчас хранилища функционируют в штатном режиме и все заявки заказчиков услуг, в частности на отбор газа, выполняются в полном объеме", - сказал Михаил Свищо.

Он добавил, что на сегодня иностранные трейдеры продолжают хранить газ в украинских ПХГ. Количество такого газа небольшое, но это связано с прохождением отопительного сезона и отбором газа для его потребления.

Еще одним важным фактором, который влияет на возможность отбора газа из хранилищ - это их наполненность. Чем более наполнены ПХГ, тем больше газа можно из них выкачать за определенный промежуток времени (например, за сутки). На сегодня наблюдается низкий уровень наполненности хранилищ.

"Поскольку газа в хранилищах сейчас меньше, чем в предыдущие годы, максимальные мощности отбора меньше, чем раньше, но существующих мощностей сейчас хватает", - сказал аналитик ExPro Consulting, добавив, что закачка в перспективе дополнительных объемов газа была бы полезна для Украины, ведь это увеличило бы наполненность хранилищ и, соответственно, все участники рынка могли бы больше отбирать газа из ПХГ.

Выгодные цены на рынке

Главным условием любой трейдинговой операции является выгодная разница цен на покупку и продажу ресурса. Для того, чтобы хранить газ в подземных хранилищах, нужно, чтобы цены зимой были выше, чем летом. Тогда целесообразно покупать энергоноситель летом, закачивать его на зиму и отбирать в период высокого потребления в течение отопительного сезона. Разница между ценами должна быть настолько высокой, чтобы она покрывала расходы на логистику, хранение и приносила определенную маржу.

"Сейчас такой разницы нет. Цены на фьючерсные контракты с поставками газа летом 2025 года и цены на зиму 2025-2026 годов - часто сопоставимы, а иногда бывает, что даже цены зимой ниже летних. Поэтому сейчас в таком хранении газа нет привлекательности, но скорее всего в будущем цены могут измениться и будет определенная привлекательность", - прокомментировал текущую ситуацию на рынке Михаил Свищо.

Он отметил, что использование украинских ПХГ трейдерами американского газа будет также зависеть от ситуации на конкурентном к европейскому - азиатском рынке. Также компании будут учитывать ставки фрахта LNG-танкеров, наличие свободных судов, мощностей для регазификации газа на европейских LNG-терминалах, наличие свободных мощностей для транспортировки газа от этих LNG-терминалов до границы Украины.

Однако главным фактором остается военная ситуация. "Если будут какие-то договоренности о прекращении обстрелов энергетической инфраструктуры в целом, или подземных газохранилищ в частности, я думаю, никакой проблемы привлекать иностранных трейдеров к хранению газа в Украине не будет", - прокомментировал аналитик.

Как сообщалось, 5 февраля 2025 года министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что бизнес-сотрудничество Украины и США не ограничивается только критическими минералами. Украинская сторона видит большой потенциал в возможности закупки сжиженного природного газа в США и его хранения в подземных газохранилищах Украины.