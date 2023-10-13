Газ в Европе подорожал до максимума с февраля из-за конфликта в Израиле

Как отмечает Bloomberg, рост цен был вызван войной Израиля и ХАМАС и уязвимостям инфраструктуры, включая диверсию на газопроводе между Финляндией и Эстонией.

За последнюю неделю многочисленные инциденты спровоцировали рост цен в Европе и Азии:

Австралийские профсоюзы рабочих уведомили, что на следующей неделе начнутся забастовки на заводах Chevron по экспорту СПГ в Австралии.

Затем была обнаружена утечка на подводном трубопроводе, соединяющем Финляндию и Эстонию. В странах, граничащих с Россией, предупреждают, что это был преднамеренный акт. Это усилило обеспокоенность по поводу безопасности европейской инфраструктуры, особенно после взрывов в прошлом году на трубопроводе "Северный поток" из России в Германию.

Конфликт в Израиле и секторе Газа вынудил Chevron закрыть морское газовое месторождение, которое снабжает Египет, что может повлиять на экспорт СПГ из этой страны в Европу.

Хорошей новостью является то, что рынок сейчас находится в гораздо лучшем положении, чем в прошлом году. Запасы высоки, промышленный спрос падает, и было добавлено несколько новых импортных мощностей. Кроме того, некоторые прогнозы предполагают, что в Европе будет относительно теплая зима, что должно снизить потребность в газе.

Но энергетический кризис еще далек от завершения, и в ближайшие дни в Европу может прийти похолодание. Любой намек на перебои в глобальных потоках газа может вызвать шок на рынке, особенно когда домохозяйства включат отопление, пишет Bloomberg.

Закрытие месторождения в Израиле

Напомним, поставки израильского газа в Египет упали на 20%, поскольку проблемы безопасности привели к закрытию ключевого морского месторождения, что поставило под угрозу дальнейшие поставки в Европу.

Отопительный сезон

В то же время глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что увеличение запасов газ в Европе способствует ослаблению инфляционного давления в еврозоне и позволяет с большей уверенностью смотреть на предстоящую зиму.

После резкого роста с середины 2021 года цены на газ с начала 2023 года упали, и в настоящее время рынок прогнозирует уровень около 50 евро/МВтч (около 550 долларов за тысячу кубометров) зимой 2023-2024 годов, что представляет собой снижение на 30% по сравнению с зимой 2022-2023 годов.