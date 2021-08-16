RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Газ у Європі подорожчав до 585 доларів

Автор: Олександр Білоус

Ціна газу на вересень 2021 року на європейському хабі TTF зросла до 48 євро за тисячу кВт*год, що становить 585 доларів за тисячу кубометрів. Газ подорожчав після того, як "Газпром" викупив тільки незначну частину додаткових потужностей транзиту по Україні на вересень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані торгів на ICE Futures.

"Оператор ГТС України" виставляв тверді додаткові потужності в обсязі 15 млн куб.м на добу. "Газпром" викупив тільки 0,65 млн на добу.

До цього "Газпром" завжди бронював додаткову тверду транзитну потужність через Україну.

Раніше генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон заявив, що зростання ціни газу в Європі пов'язаний з тим, що "Газпром" відмовляється від додаткового бронювання українських потужностей.

Зазначимо, 2 серпня російський газовий монополіст "Газпром" відмовився бронювати Додаткові транзитні потужності України. "Оператор ГТС України" виставляв тверді додаткові потужності на четвертий квартал 2021 року в обсязі 9,8 млн куб.м на добу.

Нагадаємо, російський "Газпром" 27 липня знову відмовився бронювати додаткову транзитну потужність через Україну на серпень.

Після цього ціни на газ на європейському хабі TTF досягли рівня 500 доларів за тисячу кубометрів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціна на газ