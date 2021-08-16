Газ у Європі подорожчав до 585 доларів

"Оператор ГТС України" виставляв тверді додаткові потужності в обсязі 15 млн куб.м на добу. "Газпром" викупив тільки 0,65 млн на добу.

До цього "Газпром" завжди бронював додаткову тверду транзитну потужність через Україну.

Раніше генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон заявив, що зростання ціни газу в Європі пов'язаний з тим, що "Газпром" відмовляється від додаткового бронювання українських потужностей.

Зазначимо, 2 серпня російський газовий монополіст "Газпром" відмовився бронювати Додаткові транзитні потужності України. "Оператор ГТС України" виставляв тверді додаткові потужності на четвертий квартал 2021 року в обсязі 9,8 млн куб.м на добу.