Газ дешевеет: в Минэкономики назвали среднюю цену за последний месяц

Минэкономики обнародовало фактическую цену реализации природного газа в Украине за октябрь 2022 года. Стоимость составила 38 294,51 гривен за 1 тыс. кубометров без НДС, что на 4,1% меньше, чем месяцем ранее.

Напомним, тарифы на газ и тепло для населения останутся без изменений до конца войны. Верховная рада одобрила правительственный законопроект о моратории на повышение тарифов на газ, тепло и горячую воду во время войны. Цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению цены, которая применялась в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.