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"Гаюн" зафиксировал ротацию россиян на одном из аэродромов в Беларуси: что известно

Фото: на аэродроме "Мозырь" в Беларуси прошла ротация российских войск (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Самолет Ан-12 доставил группу российских военных для ротации личного состава РФ, который находится на аэродроме "Мозырь" (Беларусь).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

"9 декабря в 17:34 с аэродрома "Сеща" (Брянская область, РФ) в аэропорт "Гомель" прилетел военно-транспортный самолет Ан-12 ВКС РФ. До этого Ан-12 прилетал в Гомель 13 октября", - говорится в сообщении.

Позднее, как отмечают в "Гаюн", около 19:00, на трассе М10 "Гомель - Речица" двигалась колонна ВС РФ, состоящая из автобуса ПАЗ и двух автомобилей "Урал", накрытых тентом.

"Вся техника была без регистрационных знаков", - отмечают в мониторинговой группе.

Что известно о количестве военных РФ, принимавших участие в ротации

Как посчитали в "Гаюне", военно-транспортный самолет Ан-12 можете перевозить на борту до 90 человек. В кузов автомобиля "Урал" помещается около 30 пассажиров, в автобус ПАЗ (в зависимости от модели) - 23.

"Соответственно, колонна, замеченная на трассе М10, могла перевозить более 80 пассажиров. Однако нельзя исключать, что личный состав перевозился только в автобусе, а в грузовиках - грузы", - предпологают в "Гаюн".

Нельзя исключать, как говорят в мониторинговой группе, что борт мог доставить военных и для ротации контингента, находящегося на аэродроме "Зябровка".

В "Гаюне" также напоминают, что российские военные продолжают находиться на аэродроме "Мозырь". Это подтверждают как данные спутниковых снимков, так и регулярные перемещения военных в Мозыре и его окрестностях.

Ситуация в Беларуси и на границе

Как отмечали утром 11 декабря в Генштабе ВСУ, в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. В то же время Беларусь в очередной раз продолжила совместные с РФ военные учения. Они продлятся минимум до 18 декабря.

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