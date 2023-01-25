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"Гаюн" опроверг фейки о "высадке десанта" на северо-западе Украины

Новина українською →
Среда 25 января 2023 13:53
"Гаюн" опроверг фейки о "высадке десанта" на северо-западе Украины Фото: "Гаюн" опроверг фейки о "высадке десанта" на северо-западе Украины (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

В сети ширились фейки о якобы высадке белорусского десанта в Ровенской и Волынской областях. Однако это не соответствует действительности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Білоруські Гаюн".

Как пишет "Гаюн", в 11:00 по киевскому времени в Беларуси поднялся военно-транспортный самолет Ил-76. О его полетах над Брестом и Брестским районом сообщали еще утром.

"По информации исполкома, с самолета Ил-76 будет происходить штатное десантирование бойцов 38-й десантно-штурмовой бригады ВС РБ. Самолет будет взлетать из аэропорта "Брест" и осуществлять десантирование парашютистов на полигон "Брестский", - добавляет пресс-служба.

Также на полигоне "Ружанский" проходит розыгрыш практических действий авиационного компонента региональной группировки войск Беларуси и России.

Отмечается, что военная агрессия России и Беларуси против Украины с территории Беларуси пока не фиксируется.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня 25 января утром в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за поднятия авиации в Беларуси.

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