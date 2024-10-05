На Гаити банда расстреляла минимум 70 человек, ООН просит усилить миротворческую миссию
В Гаити члены банды "Gran Grif" устроили в городе в Понт-Зонде стрельбу по местным жителям. В результате атаки погибли как минимум 70 человек, среди жертв есть дети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что это нападение потрясло и шокировало страну Карибского бассейна, которая уже привыкла к вспышкам насилия.
Стрельба произошла в четверг в Понт-Зонде, расположенном на западе Гаити в сельскохозяйственном регионе Артибонит.
Лидер банды "Gran Grif" Лаксон Элан взял на себя ответственность за нападение, заявив, что это якобы была месть за пассивность мирных жителей, в то время как полиция и правоохранители ликвидировали членов его группировки.
По данным агентства ООН по миграции, около 6270 человек покинули свои дома из-за такого нападения в Гаити. Кроме того, Организация призвала ужесточить международную миротворческую миссию в этой стране.
Местные власти заявляют, что члены банды подожгли десятки домов и транспортных средств, и что это нападение было одним из самых смертоносных за последние годы в стране.
Премьер-министр Гаити Гарри Кониль написал в своем Twitter (X), что стрельба в Понт-Зонде была атакой "против всей гаитянской нации".
Представитель национальной полиции Гаити сообщил в пятницу, что после трагедии был заменен директор полиции, ответственный за департамент Артибонит. По его словам, на место было отправлено подкрепление, и силы безопасности контролируют обстановку.
Сообщается, что среди десятков погибших - десять женщин и трое младенцев. Еще известно о ранении 16 человек, в том числе двух членов банды из-за перестрелки с полицией.
Представитель Комиссии по диалогу и примирения для спасения Артибонитовой долины Бертид Хорас в разговоре с журналистами Ruters сказала, что многие были убиты выстрелами в голову, когда члены банды ходили по домам.
Правозащитная организация RNDDH считает, что число погибших, вероятно, было большим, поскольку были уничтожены целые семьи. По ее данным, уже два месяца ходили слухи о возможной резне в отместку за помощь жителей правоохранителям, которые препятствовали банде требовать деньги на национальной трассе через город.
"Если бы средства, выделенные на разведывательные службы различных государственных институций, были использованы эффективно, резни в Понт-Зонде можно было бы избежать", - заявляют правозащитники RNDDH.
Напомним, в марте на Гаити из-за восстания вооруженных банд в осаде оказалась столица Порт-о-Пренс. Из-за ситуации тогда США, ЕС и другие страны эвакуировали свои диппредставительства.
Также летом 2021 года мы рассказывали об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза во время нападения на резиденцию главы государства. Власти Гаити попросили Соединенные Штаты направить войска для защиты ключевой инфраструктуры страны.
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