Гайдай рассказал, зачем россияне расстреляют пустые села в Луганской области

РФ расстреливает даже села, где не осталось ни одного жителя, чтобы у украинских войск не было возможности там закрепляться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Ситуация с мобильной связью и интернетом на оккупированной части региона крайне тяжелая - захватчики отключили мобильный интернет, потому что пытаются оградить свои военные подразделения от деятельности партизан", - говорится в сообщении.

Гайдай отметил, что россияне практически круглосуточно обстреливают деоккупированные населенные пункты. Власти постоянно предлагают людям эвакуироваться, потому что оставаться там смертельно опасно.

"Качество лекарств и продуктов на захваченной части Луганской области очень плохо, даже во время работы КПВВ в Станице Луганской до начала полномасштабного вторжения люди из оккупации приходили на подконтрольную правительству Украины территорию за едой и медпрепаратами", - добавил глава области.

Также Гайдай рассказал, что оккупанты расстреливают даже села, где не осталось ни одного жителя, чтобы у украинских войск не было возможности там закрепляться на позициях.