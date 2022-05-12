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Гайдай розповів про нову "Чорнобаївку" в Луганській області

Фото: голова Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай (t.me/dom_channel)
Автор: Володимир Костирін

Білогорівка Луганської області стала новою "Чорнобаївкою", оскільки українські військові вчергове знищили понтонні переправи російських військ через Сіверський Донець і розбили багато ворожої техніки.

Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, передає РБК-Україна з посиланням на його слова в ефірі телемарафону.

"Луганська область є в даному випадку таким же форпостом, як і Маріуполь. Тобто ми стримуємо величезну кількість орків просто на собі - не пропускаємо їх далі", - зазначив він.

Глава ОВА звернув увагу, що рашистам вдалося встановити понтонні переправи через Сіверський Донець, навіть техніку перекинули. Але в кінцевому підсумку і вся техніка, катери, танки, БТРи та понтони - були повністю знищені.

Зараз противник активізувався і намагається прорватися в Сєвєродонецьк, захопити повністю Рубіжне, відрізати Луганську область від "великої землі", взявши під контроль трасу Лисичанськ-Бахмут, так звану "дорогу життя". Так, окупанти піддають потужним обстрілам населені пункти.

"З боку Сєвєродонецька і Воєводівки йдуть постійні бої. Але там лінії оборони противник не може продавити. І час йде нам на руку, тому що ми отримуємо довгоочікувані Західні "плюшки", про які наш міністр оборони говорив. І я не буду називати, яка саме зброя, але вона до нас прибуває, і вона вже у нас працює", - сказав Гайдай.

Нагадаємо, перед цим спроба російських окупантів відрізати Луганську область і закріпитися на березі річки Сіверський Донець була 9 травня - тоді українські військові теж розбили побудований міст і стримали оборону.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ на Донецькому і Луганському напрямках протягом 11 травня відбили 9 атак військ РФ, завдавши окупантам суттєвих втрат.

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