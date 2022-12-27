Гайдай объяснил стратегическую важность деоккупации Кременной

Украинские военные при помощи освобождения Кременной от российских оккупантов смогут разбить вражескую группировку на две части.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в эфире телеканала "Еспресо".
По его словам, оккупанты успели хорошо подготовиться к обороне Кременной, в частности провести минирование, а также подтянуть технику и резервы.
"Они четко понимают, что если придет время и Кременная будет деоккупирована ВСУ, то они потеряют стратегический населенный пункт, потому что дальше уже идет Рубежное, Северодонецк и Лисичанск. У них тогда будут очень небольшие шансы даже возле Бахмута продолжать постоянно такие атаки, которые они сейчас проводят, потому что их группировка может быть разбита на две части", - отметил Гайдай.
Он также подчеркнул, что освобождение Кременной откроет и направление на Старобельск, в случае деоккупации которого ВСУ будут держать под огневым контролем все логистические дороги Луганской области.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что участок фронта возле Кременной является одним из тех, который требует максимума концентрации и усилий.
Также мы писали, что, согласно карте Института изучения войны (ISW), украинские военные продолжают продвигаться к Кременной.
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