Гайдай объяснил стратегическую важность деоккупации Кременной

По его словам, оккупанты успели хорошо подготовиться к обороне Кременной, в частности провести минирование, а также подтянуть технику и резервы.

"Они четко понимают, что если придет время и Кременная будет деоккупирована ВСУ, то они потеряют стратегический населенный пункт, потому что дальше уже идет Рубежное, Северодонецк и Лисичанск. У них тогда будут очень небольшие шансы даже возле Бахмута продолжать постоянно такие атаки, которые они сейчас проводят, потому что их группировка может быть разбита на две части", - отметил Гайдай.

Он также подчеркнул, что освобождение Кременной откроет и направление на Старобельск, в случае деоккупации которого ВСУ будут держать под огневым контролем все логистические дороги Луганской области.