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Гайдай оценил возможность нового большого наступления россиян в Луганской области

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t.me/dom_channel)
Автор: Мария Кучерявец

Новое большое наступление российских войск в Луганской области не исключается. Поскольку враг имеет достаточно живой силы, которой забрасывает позиции и понемногу идет вперед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в эфире телемарафона.

"Все может быть, потому что это война с огромным врагом. Все же 140 миллионов (в контексте самого населения РФ и возможности мобилизовать силы - ред.) - это мощный запас в резерве. Да, это непрофессиональные солдаты, но все равно их очень много. На сегодняшний день самая большая проблема состоит в том, что их очень много. Нет такой яркой тактики или стратегии у врага. Они просто заваливают наши позиции телами и количество так понемногу продвигаются вперед", - рассказал Гайдай.

При этом он отметил, что в Луганской области хоть и тяжелая ситуация, но полностью контролируемая украинскими Силами обороны.

"И если со стороны Донецкой области, в Белогоровке нашими защитниками крепко держатся позиции, то на Сватовско-Кременском направлении шаг за шагом украинские военные имеют успехи", - добавил Гайдай.

Напомним, что аналитики ISW в свежей сводке оценили риск нового наступления войск РФ. По их мнению, Россия может провести несколько этапов наступательных операций, кульминацией которых станет полный захват Донецкой и Луганской областей, но маловероятно, что оккупанты смогут удержать эти позиции.

Добавим, по данным украинской разведки, главное поле боя, где будут проходить решающие и тяжелые бои, будет сосредотачиваться именно в Донецкой и Луганской областях, которые россияне пытаются полностью оккупировать.

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